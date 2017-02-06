Генпрокуратура России отказала Киеву в задержании Януковича

Генпрокуратура Роcсии отказала Киеву во временном задержании и взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича до получения запросов о его выдаче, посчитав его преследование политически мотивированным. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной в ответ на запрос агентства.

«Информирую, что в 2015-2016 годах из Генеральной прокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований по ряду уголовных производств поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Януковича В.Ф. до получения запросов о его выдаче. По результатам рассмотрения указанные ходатайства были оставлены без удовлетворения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957, о чем украинская сторона проинформирована», — заявил он.

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Согласно указанной норме, выдача не осуществляется, если «преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением». То же правило, согласно конвенции, применяется и в том случае, если запрашиваемая сторона имеет существенные основания полагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями, или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин.

4 февраля издание «Украинские новости» сообщило, что Москва отказалась экстрадировать на Украину 12 бывших бойцов спецподразделения «Беркут». Соответствующее заявление сделал глава отдела спецрасследований Генпрокуратуры республики Сергей Горбатюк.

Он тогда отметил, что всего ГПУ отправила запрос на выдачу 21 человека. «На сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство РФ (...). Они отказывают в экстрадиции, так как они являются гражданами России», — привело РИА Новости слова Горбатюка, который добавил, что еще по девяти лицам ответа от Москвы пока нет.