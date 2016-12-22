Киевский суд разрешил обыскать администрацию Путина

Печерский суд Киева разрешил обыскать администрацию президента России в Москве. Об этом пишет украинское издание «Вести».

Согласно сообщению, следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Украины (ГПУ) попросил доступ к вещам и документам с последующим изъятием, которые находятся во владении администрации президента РФ по адресу: город Москва, улица Ильинка, дом 23.

Представитель надзорного ведомства отметил, что хочет найти обращение бывшего украинского лидера Виктора Януковича к российскому коллеге Владимиру Путину, в котором беглый глава государства просил использовать Вооруженные силы России на территории Украины.

«Факт обращения Януковича к Путину был озвучен представителем РФ при ООН во время выступления на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН от 1 марта 2014 года. Кроме того, во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН от 3 марта он повторно подтвердил данный факт, продемонстрировав присутствующим членам совета фотокопию обращения», — аргументировал следователь. Он добавил, что ГПУ хочет провести почерковедческую экспертизу документа.

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15 декабря Янукович рассказал, как в феврале 2014 года была предпринята попытка расстрелять его вместе с сопровождением. По словам бывшего главы государства, на кортеж было совершено нападение по дороге из Киева в Харьков.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — насильственной смены власти, сопровождавшейся массовыми протестными акциями в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. В отношении политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Янукович объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.