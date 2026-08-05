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12:13, 5 августа 2026Мир

Трамп назвал условие превращения США в пепел

Трамп: США превратятся в пепел в случае победы представителей Демпартии на выборах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

США превратятся в пепел в случае победы на выборах представителей Демократической партии, которые якобы сочувствуют социалистам и коммунистам. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Трампа попросили высказаться о выдвижении на выборах кандидатов от Демократической партии, которых он считает «коммунистами» и «социал-демократами». По словам Трампа, в случае победы демократы «разрушат» США. Он добавил, что не знает, действительно ли Демпартия добивается этого, или просто наивна.

«Тысячу лет назад под другими именами все, кто занимался бы тем, чем они сейчас занимаются, отстаивал бы то же, все обращалось в пепел, мусор и грязь», — подчеркнул американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что мог бы стать величайшим в истории коммунистом на уровне с Владимиром Лениным.

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