Президент США Трамп описал рецепт становления величайшим коммунистом наравне с Лениным

Президент США Дональд Трамп описал рецепт становления величайшим коммунистом и заявил, что мог бы стать величайшим в истории коммунистом на уровне с Владимиром Лениным. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«У вас будет бесплатная аренда жилья до конца вашей жизни. Чего они не говорят, так это того, что через 12 месяцев вы будете жить в нищете. У вас будет бесплатный дом. Кто-нибудь хотел бы получить бесплатный дом? Мы заберем его у кого-то. Мы отдадим его вам. У вас повсюду будут убийства. Коммунизм — это катастрофа. Это было доказано на протяжении тысяч лет под разными названиями, но суть остается той же», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома обратил внимание, что обещания бесплатного могут привести к нищете и насилию.

Ранее Трамп заявил, что является самым популярным блогером в соцсети TikTok, а его видео набрали миллиарды просмотров. «Я видел, как несколько человек критиковали TikTok, говорили, что TikTok так плох и опасен. <…> Вчера были опубликованы цифры. Вы знаете, кто на первом месте в TikTok? Я на первом месте в TikTok», — сказал политик на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте перед открытием пленарной сессии саммита альянса в Анкаре.

Он также утверждает, что видеоролики с его участием в общей сложности набрали четыре миллиарда просмотров. По словам президента, примерно половина населения мира посмотрела его контент в этой соцсети.