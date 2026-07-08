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13:33, 8 июля 2026Мир

Трамп назвал себя самым популярным блогером TikTok в мире

Трамп заявил о первом месте в TikTok и 4 миллиардах просмотров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Francisco Seco / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что является самым популярным блогером в соцсети TikTok, а его видео набрали миллиарды просмотров. Об этом американский лидер сообщил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте перед открытием пленарной сессии саммита альянса в Анкаре. Трансляцию ведет телеканал CNBC.

«Я видел, как несколько человек критиковали TikTok, говорили, что TikTok так плох и опасен. <…> Вчера были опубликованы цифры. Вы знаете, кто на первом месте в TikTok? Я на первом месте в TikTok», — сказал Трамп.

Он также утверждает, что видеоролики с его участием в общей сложности набрали четыре миллиарда просмотров. По словам президента, примерно половина населения мира посмотрела его контент в этой соцсети.

Ранее Трамп раскритиковал предшественников за неспособность добиться от стран НАТО повышения военных расходов и похвалил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за лесть.

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