Трамп назвал себя самым популярным блогером TikTok в мире

Трамп заявил о первом месте в TikTok и 4 миллиардах просмотров

Президент США Дональд Трамп заявил, что является самым популярным блогером в соцсети TikTok, а его видео набрали миллиарды просмотров. Об этом американский лидер сообщил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте перед открытием пленарной сессии саммита альянса в Анкаре. Трансляцию ведет телеканал CNBC.

«Я видел, как несколько человек критиковали TikTok, говорили, что TikTok так плох и опасен. <…> Вчера были опубликованы цифры. Вы знаете, кто на первом месте в TikTok? Я на первом месте в TikTok», — сказал Трамп.

Он также утверждает, что видеоролики с его участием в общей сложности набрали четыре миллиарда просмотров. По словам президента, примерно половина населения мира посмотрела его контент в этой соцсети.

Ранее Трамп раскритиковал предшественников за неспособность добиться от стран НАТО повышения военных расходов и похвалил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за лесть.