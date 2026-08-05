Появились новые подробности в деле награжденного Путиным избитого ученого РАН

Результаты судебно-медицинской экспертизы могут привести к переквалификации дела Зезина

Новые подробности появились в деле о смерти награжденного главой РФ Владимиром Путиным ученого Никиты Зезина, избитого незадолго до трагедии. О них пишет «Царьград».

Согласно данным телеканала, незадолго до смерти ученый писал своему другу, что на майора полиции, которая принимала у него заявление, «оказывают давление» и что она может не доработать в итоге до пенсии. Авторы материала отмечают, что подобные угрозы могут считаться отягчающим обстоятельством.

«Если в отношении дознавателя и следователя возникают какие-то угрозы, то это даже не отягчающее обстоятельство — это один из составов преступления», — указал подполковник полиции в отставке Станислав Рыбчинский, добавив, что можно было бы смело возбуждать дело по статье 294 УК РФ («Воспрепятствование правосудию»).

По его словам, это дело необходимо доводить до конца. «Удар по голове, по брюшной полости — это, безусловно, жизненно важные органы. Все будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы», — пояснил он, отметив, что последствия удара являются очень тонким моментом.

Так, если удар был нанесен с такой силой, что привел к тяжким телесным повреждениям и смерти, то квалификация будет одна. Если же человек после избиения получил незначительные травмы, но ушел из жизни по причине возраста — это уже может повлечь за собой отсутствие серьезного наказания.

Известно, что 13 июля 67-летний Никита Зезин вместе с депутатом заксобрания Вячеславом Вегнером обследовали поля и посевы, где встретили группу детей — те катались на квадроциклах, портили поля и застряли. Ученый связался с родителями одного из несовершеннолетних и договорился, что довезет их на УАЗе до института. На встречу детей приехали четыре джипа с мужчинами, начался конфликт, в результате которого Зезина ударили по голове.

Ученый написал заявление в полицию и снял побои, но через девять дней у него случился инфаркт.