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14:28, 5 августа 2026 (обновлено: 14:32, 5 августа 2026)Ценности

Ольга Бузова повторила фото со Стасом Каримовым из «Дома-2» спустя 22 года

Певица Ольга Бузова повторила фото со Стасом Каримовым из «Дома-2» спустя 22 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @buzova86

Певица и ведущая Ольга Бузова спустя 22 года повторила фото с коллегой по реалити-шоу «Дом-2», диджеем Стасом Каримовым. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя звезда показала два кадра, где обнимает Каримова. На архивном она предстала в белом топе с принтом и с окрашенными в блонд волосами, которые нарочито небрежно уложила. В свою очередь, мужчина надел рубашку в гавайском стиле.

На новом снимке артистка позировала в темном наряде с гладко уложенным хвостом и наращенными ресницами, а диджей — в черной футболке и с серебристой цепочкой на шее.

Фото: @buzova86

«Миллениалы, вы тут? "Дом-2", 2004 год. Фото с разницей в 22 года. Сильно изменились?» — поинтересовалась в подписи исполнительница.

Известно, что на проекте Каримов испытывал симпатию к Бузовой, однако впоследствии она вступила в отношения с Романом Третьяковым. «Я до сих пор не понимаю, почему я не выбрала Стаса Каримова — 20 лет прошло, а я до сих пор об этом думаю. Он был симпатичным, но Рома был очень умным, а нам в паре будто бы этого не хватало. Мне интересно, это я где-то ошиблась или кто-то мне мстит», — рассказала о своих сожалениях певица на шоу «Натальная карта».

В июле Ольга Бузова топлес снялась для журнала Voice.

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