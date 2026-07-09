Ольга Бузова снялась топлес

Певица Ольга Бузова в откровенном виде снялась для журнала Voice

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в откровенном виде снялась для журнала Voice. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя артистка предстала перед камерой в полный рост в желтых брюках и золотистых босоножках на массивной платформе и высоких каблуках. Она позировала топлес, прикрывая голую грудь руками.

На следующих кадрах исполнительницу запечатлели в мини-юбке с кружевом, чулках и топе с изображением американской актрисы Мэрилин Монро. Кроме того, она примерила бриджи с цветочным принтом, мюли на шпильках и кожаную куртку оверсайз.

В июле 50-летняя американская актриса и модель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон восхитила фанатов снимком топлес.