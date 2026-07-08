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09:05, 8 июля 2026Ценности

50-летняя Шарлиз Терон восхитила фанатов снимком топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @charlizeafrica

Американская актриса и модель южноафриканского происхождения Шарлиз Терон восхитила фанатов снимком топлес. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя знаменитость снялась в Лондоне во время подготовки к премьере фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея», в котором исполнила роль нимфы Калипсо. Она предстала боком к камере, прикрыв руками обнаженную грудь. При этом звезда сделала укладку с мокрым эффектом, нанесла на губы красную помаду и дополнила образ серьгами с бриллиантами бренда Glenn Spiro.

Поклонники оценили кадр в комментариях. «Потрясающе красива», «Богиня», «Красота, неподвластная времени», «Ты словно из другой вселенной», — выразили эмоции от увиденного юзеры.

В июне американская певица Ариана Гранде случайно опубликовала фото с голой грудью.

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