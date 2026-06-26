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21:32, 26 июня 2026Ценности

Ариана Гранде случайно опубликовала фото с голой грудью

Певица Ариана Гранде случайно опубликовала откровенное фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @arianagrande

Американская певица Ариана Гранде случайно опубликовала откровенное фото. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница поделилась кадром, на котором позировала на парковке. Она присела погладить служебную собаку, и верх клетчатого платья обнажил грудь отказавшейся от бюстгальтера звезды.

Поклонники стали писать об оплошности артистки, после чего она временно закрыла комментарии. Гранде не стала комментировать инцидент, но вместе с лучшей подругой, актрисой Элизабет Гиллис, воссоздала сцену из эротического фильма «Шоугерлз» 1995 года. «У тебя потрясающая грудь. Она действительно прекрасна», — произнесла на кадрах ролика Гиллис.

Ранее в июне Ариана Гранде взволновала фанатов одной частью тела в новом музыкальном клипе.

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