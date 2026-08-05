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15:25, 5 августа 2026 (обновлено: 15:26, 5 августа 2026)Мир

На Западе признали поражение плана против России после ночных ударов по Киеву

Дизен заявил, что план НАТО против России обернулся катастрофой для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

План НАТО против России обернулся катастрофой для Украины. Такое мнение в социальной сети X опубликовал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Эксперт напомнил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар ночью по Киеву, а также продолжается морская блокада Украины.

«Стратегия НАТО, заключающаяся в усилении ударов по глубинным целям на территории России с целью ослабления ее экономики и того, чтобы российское гражданское общество ощутило на себе тяжесть конфликта, оказалась катастрофическим планом для Украины», — написал он.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Украину ждет полная капитуляция после ночных ударов России по Киеву. По мнению эксперта, российские удары по Киеву являются следствием провальных решений западных спецслужб и правительства Украины.

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