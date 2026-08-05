Диетологи предупредили о неочевидных недостатках сыра

Диетолог Зумпано: При высоком холестерине не нужно съедать более 100 граммов сыра в неделю

Сыр считается полезным продуктом, но он провоцирует набор веса и может быть опасен для здоровья при наличии некоторых заболеваний в анамнезе. О неочевидных минусах популярного продукта предупредила диетолог Джулия Зумпано в интервью изданию Today.

Главным недостатком сыра специалист назвала его высокую калорийность. По ее словам, в паре кусочков может содержаться столько же энергии, сколько в полноценном приеме пищи. Чтобы не переедать, она посоветовала ограничиться 30-40 граммами сыра в день.

Кроме того, диетолог рекомендовала с осторожностью употреблять сыр при повышенном артериальном давлении и высоком холестерине. По ее словам, людям с такими состояниям вредны избыток животных жиров и соль, которой много практически во всех сортах сыра. «При высоком холестерине не нужно съедать более 80-100 граммов сыра в неделю», — заявила Зумпано.

Она добавила, что не стоит также увлекаться сырами при заболеваниях почек и нарушениях метаболизма. Людям с такими патологиями она рекомендовала отдавать предпочтение творогу, моцарелле, швейцарскому сыру, пармезану или фете.

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