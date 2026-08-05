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Забота о себе
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14:35, 5 августа 2026Забота о себе

Диетологи предупредили о неочевидных недостатках сыра

Диетолог Зумпано: При высоком холестерине не нужно съедать более 100 граммов сыра в неделю
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yta23 / Shutterstock / Fotodom

Сыр считается полезным продуктом, но он провоцирует набор веса и может быть опасен для здоровья при наличии некоторых заболеваний в анамнезе. О неочевидных минусах популярного продукта предупредила диетолог Джулия Зумпано в интервью изданию Today.

Главным недостатком сыра специалист назвала его высокую калорийность. По ее словам, в паре кусочков может содержаться столько же энергии, сколько в полноценном приеме пищи. Чтобы не переедать, она посоветовала ограничиться 30-40 граммами сыра в день.

Кроме того, диетолог рекомендовала с осторожностью употреблять сыр при повышенном артериальном давлении и высоком холестерине. По ее словам, людям с такими состояниям вредны избыток животных жиров и соль, которой много практически во всех сортах сыра. «При высоком холестерине не нужно съедать более 80-100 граммов сыра в неделю», — заявила Зумпано.

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Она добавила, что не стоит также увлекаться сырами при заболеваниях почек и нарушениях метаболизма. Людям с такими патологиями она рекомендовала отдавать предпочтение творогу, моцарелле, швейцарскому сыру, пармезану или фете.

Ранее гастроэнтеролог доктор Джозеф Салхаб посоветовал при частом вздутии живота отказаться от белого хлеба. По его мнению, идеальной альтернативой может стать хлеб из пророщенных зерен.

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