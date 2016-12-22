Решивший обыскать администрацию Путина киевский суд отправили к психиатру

Киевским судьям, которые разрешили обыскать администрацию президента России в Москве, нужно обратиться в психиатрическую лечебницу, считает первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру» в четверг, 22 декабря.

«Это еще одно доказательство того, что многие люди, которые там принимают решения, нуждаются в услугах психиатра», — сказал парламентарий.

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Действия судей говорят о неадекватности украинских властей в целом, отметил представитель партии «Справедливая Россия».

Он также выразил сочувствие населению Украины. «Жалко, что у них такая власть. Я думаю, они долго с этим мириться не будут», — добавил депутат.

Ранее в четверг стало известно, что Печерский суд Киева разрешил обыскать администрацию президента России в Москве. Следователь заявил, что хочет найти там обращение бывшего украинского президента Виктора Януковича к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором беглый ходатай просил использовать Вооруженные силы России на территории Украины.