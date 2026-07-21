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15:18, 21 июля 2026Экономика

Назван самый дождливый регион России в августе

Синоптик Старков: В августе 2026 года больше всего дождей обрушится на Дальний Восток
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В августе 2026 года больше всего осадков обрушится на Дальний Восток. Самый дождливый регион России в последний месяц лета назвал ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков, пишут «Известия».

«Это связано с тем, что дальневосточный муссон входит в активную фазу. Уровень осадков в этом регионе будет около нормы. Но всегда есть риск», — пояснил синоптик.

Специалист подчеркнул, что на Дальнем Востоке август становится пиком муссонной активности. Обычно на этот месяц приходится усиление циркуляции воздушных масс, и как результат — мощные дождевые облака и нестабильная погода.

Синоптик спрогнозировал сильный ветер, проливные дожди и штормы. Есть также риск переувлажнения почвы и выхода рек из берегов, заключил Старков.

Ранее ведущий специалист Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в августе дожди накроют и Москву. При этом температура воздуха в конце лета окажется выше климатической нормы. По этой причине дожди будут носить кратковременный характер. По словам синоптика, осадки не затянутся на неделю или декаду.

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