Киев заявил об отказе России экстрадировать 12 бывших беркутовцев

Москва отказалась экстрадировать на Украину 12 бывших бойцов спецподразделения «Беркут». Соответствующее заявление в интервью телеканалу «112 Украина» в субботу, 4 февраля, сделал глава отдела спецрасследований Генпрокуратуры республики Сергей Горбатюк, сообщает издание «Українські Новини».

Он отметил, что всего ГПУ отправила запрос на выдачу 21 человека. «На сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство РФ (...) Они отказывают в экстрадиции, так как они являются гражданами России», — приводит РИА Новости слова Горбатюка, который отметил, что еще по девяти лицам ответа от Москвы пока нет.

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Агентство отмечает, что эти беркутовцы входили в отряд, который подозревается в причастности к расстрелу людей во время беспорядков на Майдане в феврале 2014 года. Пятеро из них находятся под стражей на Украине.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Митинги сопровождались столкновениями с милицией. Во время этих событий погибли 106 человек. В феврале 2014-го Верховная Рада объявила, что Виктор Янукович больше не является президентом, и он покинул страну. Высшие руководящие посты на Украине заняли представители оппозиции. Ответственность за гибель людей они возложили на спецподразделение «Беркут» и Януковича.