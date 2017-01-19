Янукович обвинил Турчинова и Парубия в расстреле людей на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что к расстрелу людей на Майдане причастны Александр Турчинов и Андрей Парубий, занимающие сейчас должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и спикера Верховной Рады соответственно. Об этом в четверг, 19 января, он сказал в интервью РИА Новости.

«Сегодня уже многие понимают, кому на самом деле были выгодны расстрелы на Майдане и кто за ними стоит. Это высшие должностные лица украинской власти: Турчинов, Парубий, [депутат Верховной Рады Сергей] Пашинский и их подельники. У меня уже накопились доказательства, подтверждающие вину упомянутых людей в расстреле "Небесной сотни" и правоохранителей на Майдане», — заявил Янукович.

Он добавил, что после его видеодопроса 28 ноября к нему обратились украинцы, которые предоставили дополнительную информацию, подтверждающую вину этих лиц.

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28 ноября в режиме видеоконференции прошел допрос Януковича по делу о гибели людей на Майдане. Следственное действие вел судья Святошинского суда Киева, бывший президент находился в здании Ростовского областного суда. Янукович заявил, что политическую ответственность за произошедшее на Майдане несут лидеры протестных акций. «Это было не выгодно президенту, то есть мне и моей команде. Мы делали все, чтобы этого [кровопролития] не допустить», — подчеркнул он.

Янукович был президентом Украины в 2010-2014 годах. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — насильственной смены власти, сопровождавшейся массовыми протестными акциями в Киеве и других городах, в ходе которых погибло 106 человек. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.