Янукович рассказал о действовавшем в посольстве США штабе Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что штаб по подготовке и проведению государственного переворота в Киеве в 2014 году располагался в посольстве США. Такие показания он дал в Дорогомиловском суде Москвы. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает Национальная служба новостей (НСН).

Янукович рассказал, что на руководство страны было оказано серьезное давление после отказа подписать соглашение об ассоциации с ЕС. «Он не указал конкретно, кто оказывал давление, но он сообщил о том, что штаб госпереворота реально был в посольстве США», — отметил Олейник.

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Ранее в тот же день Дорогомиловский суд Москвы признал Майдан государственным переворотом, удовлетворив соответствующий иск Олейника. В ходе процесса были допрошены высшие руководители Украины, оставившие свои посты, в том числе Янукович.

Рассмотрение иска началось 15 декабря, бывший депутат потребовал признать события, произошедшие в 2014 году на Украине, государственным переворотом. Сам Олейник заявил, что протестные настроения в стране осенью 2013 года подогревались средствами массовой информации, которые финансировались из-за рубежа.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Демонстранты, в частности, выражали недовольство тем, что правительство отложило подписание соглашения об ассоциации с ЕС. Беспорядки привели к бегству из страны Виктора Януковича. Во время этих событий погибли 106 человек.