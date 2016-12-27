Российский суд признал Майдан государственным переворотом

Дорогомиловский суд Москвы признал Майдан государственным переворотом, удовлетворив иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, в ходе процесса суд допросил высших руководителей Украины, оставивших свои посты, в том числе бывшего президента страны Виктора Януковича.

16 декабря допрошенный в суде бывший глава администрации президента Украины Андрей Клюев заявил, что к гибели людей в ходе протестных акций в центре Киева зимой 2014 года причастны граждане стран Прибалтики и Грузии. «Снайперы на Майдане были организованы отдельными представителями Грузии. Также были снайперы из Прибалтики. Мы ловили таких с оружием», — сказал он.

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Он также выразил уверенность в том, что госпереворот на Украине был «хорошо спланированной военной операцией».

Рассмотрение иска Олейника началось 15 декабря, бывший депутат потребовал признать события, произошедшие в 2014 году на Украине, государственным переворотом. Сам Олейник заявил, что протестные настроения в стране осенью 2013 года подогревались средствами массовой информации, которые финансировались из-за рубежа.

Выступая в тот день на процессе Янукович сообщил, что в феврале 2014 года его пытались убить: на границе Донецкой и Запорожской областей на пути следования его кортежа была обнаружена вооруженная засада.

Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству из страны Виктора Януковича. Во время этих событий погибли 106 человек.