Генпрокуратура Украины попросила Канаду помочь найти авторов книги Януковича

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) просит Канаду помочь в установлении авторов книги бывшего президента страны Виктора Януковича «Украина — страна возможностей». Информация об этом приводится в Едином реестре судебных решений.

В частности сообщается, что надзорное ведомство установило факт заключения договора между донецкой типографией и Януковичем о создании им литературного произведения. Издательство обязалось выплатить главе государства гонорар в размере 32 миллиона гривен (67 миллионов рублей) и издать книгу тиражом один миллион экземпляров.

Отмечается, что типография перечислила на банковские счета Януковича 26,5 миллиона гривен (55,5 миллиона рублей), хотя оговоренный тираж не выпустила и, соответственно, не реализовала.

Кроме того, следствие установило, что большая часть книги написана другим лицом, поскольку текст по главам приходил на определенный адрес электронной почты, зарегистрированный на канадскую фирму. Прокуроры полагают, что владелец почтового ящика осведомлен о том, кто является настоящим автором книги бывшего украинского лидера. Уточняется, что суд разрешил ГПУ обратиться к Канаде с просьбой об оказании международной правовой помощи.

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12 апреля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий производить рассмотрение уголовных дел в заочном порядке.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявлял, что вступление в силу этого закона позволит начать судебные процессы по рассмотрению 190 уголовных производств в заочном порядке, включая дела в отношении Януковича.

В декабре 2016 года суд Киева дал санкцию на задержание бывшего главы государства. О судебном процессе над ним было объявлено ранее.

Книгу « Украина — страна возможностей» Янукович написал накануне 20-летия независимости страны — в 2011 году.

«Я начал писать ее еще в оппозиции, закончил вот теперь — в отпуске», — отметил он в интервью изданию «Обозреватель».

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. На Украине в отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.