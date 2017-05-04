Прокуратура Украины потребует пожизненного срока для Януковича

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) будет просить суд приговорить бывшего президента страны Виктора Януковича к пожизненному заключению. Об этом в четверг, 4 мая, заявил военный прокурор Руслан Кравченко, передает телеканал «112 Украина».

«Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время осуществления досудебного расследования не признал свою вину, будет ходатайствовать только о высшей мере наказания — пожизненном лишении свободы», — сказал Кравченко.

Он добавил, что доказательствами вины бывшего главы государства являются показания свидетелей, документы, заключения экспертов, фото- и видеоматериалы. «Я уверен, что мы сможем доказать вину Януковича в Оболонском районном суде и вообще в украинском судопроизводстве», — подчеркнул представитель ГПУ.

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Ранее 4 мая в Оболонском районном суде Киева начался судебный процесс по делу о государственной измене бывшего президента. Ему инкриминируются часть 1 статьи 111 («Государственная измена»), часть 3 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), часть 2 статьи 437 («Ведение агрессивных военных действий») и часть 5 статьи 27 (о видах соучастников) Уголовного кодекса Украины.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. На Украине в отношении бывшего лидера возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.