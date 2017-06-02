Глава Минздрава Украины признала отсутствие бесплатной медицины в стране

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун признала, что в стране фактически нет бесплатной медицины. Такое заявление она сделала, представляя законопроекты о реформе отрасли, передает в пятницу, 2 июня, издание «Гордон».

«Это большая проблема в Украине, потому что мы врем. Мы говорим, что медицина бесплатная, а она не такая. Мы все платим за все, от самого начала, когда мы должны найти своего врача и платить кому-то, чтобы они нас взяли. Потом мы платим за все лекарства, за использование материалов», — сказала она.

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Супрун отметила, что согласно законопроектам, бесплатной останутся медицина первичного звена, неотложная помощь и паллиативная медицина. «Возможно, будут такие услуги, что надо доплатить, потому что государство не имеет достаточно средств. Если можете заплатить, то заплатите. Если нет, будут субвенции, субсидии», — пояснила глава ведомства.

В апреле Супрун объявила, что Верховная Рада декоммунизировала систему здравоохранения на Украине. Так она отреагировала на принятие закона об автономизации медицинских учреждений. Согласно новой норме, меняется порядок финансирования организаций здравоохранения. Украинские СМИ назвали нововведение узакониванием платной медицины.

Ранее в том же месяце глава украинского Минздрава заявила, что ее ведомство собирается запретить на Украине лекарственные препараты российского производства. Соответствующее предложение, по ее словам, было направлено в кабмин.