В Киеве заявили о декоммунизации украинской медицины

Верховная Рада декоммунизировала систему здравоохранения на Украине. Об этом в четверг, 6 апреля, на своей странице в Facebook написала исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун.

Чиновник проинформировала о том, что парламент проголосовал за закон об автономизации медицинских учреждений. Согласно новой норме, меняется порядок финансирования организаций здравоохранения.

«Местные советы получат возможность принимать решения о хозяйственной автономизации медучреждений, которые смогут самостоятельно вести хозяйство и привлекать дополнительные средства. Финансирование больниц за койко-места и инфраструктуру помещений изменится на оплату конкретных услуг, оказанных конкретному пациенту», — разъяснила глава ведомства.

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Супрун выразила депутатам благодарность «за декоммунизацию украинской медицины».

4 апреля Супрун заявила, что министерство здравоохранения собирается запретить на Украине лекарственные препараты российского производства. Соответствующее предложение, по ее словам, было направлено в кабмин.

В апреле 2016-го, когда проект закона об автономизации медицинских учреждений проходил первое чтение, издание «Страна.ua» охарактеризовало его как узаконение платных медицинских услуг.