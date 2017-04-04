Украинский Минздрав предложил запретить российские лекарства

Министерство здравоохранения Украины собирается запретить в стране лекарственные препараты российского производства. Соответствующее предложение направлено в правительство. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщила исполняющая обязанности главы ведомства Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

«Минздрав поощряет украинских и иностранных производителей выводить на рынок качественные заменители для препаратов российского производства. Двойных стандартов быть не должно: страна, которая развязала войну против украинского народа, не имеет права зарабатывать на нашем лечении», — написала она.

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«Такими будут санкции со стороны Министерства здравоохранения Украины против страны-агрессора, которая оккупировала и аннексировала украинские земли», — утверждает Супрун.

Чиновница призвала пользователей сети сообщить известные им названия российских лекарств, не имеющих аналогов на украинском рынке, в комментариях под постом.

15 марта сообщалось, что Национальный банк Украины собирается запретить банкам с российским капиталом выводить средства за пределы страны. Под санкции могут попасть Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank.

3 марта Министерство энергетики и угольной промышленности Украины выступило против ввоза угля из России.

Двумя днями ранее стало известно, что Киев готовит третий иск во Всемирную торговую организацию против России, который коснется ограничений в отношении украинских продуктов. Его целью является демонстрация качества и безопасности украинских продуктов, сообщила замминистра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталия Микольская.