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Украина пригрозила России третьим иском в ВТО

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Киев готовит третий иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России, который коснется ограничений в отношении украинских продуктов. Об этом в среду, 1 марта, заявила замминистра экономического развития и торговли — торговый представитель Украины Наталия Микольская, сообщает РИА Новости.

Целью нового иска является демонстрация качества и безопасности украинских продуктов, подчеркнула она.

Однако не все украинские и международные компании готовы участвовать в споре, признала замминистра. «Мы их не осуждаем. Эти компании присутствуют на рынке России с какой-то другой продукцией и опасаются, что потеряют возможность и ее сбывать», — сказала Микольская.

13 февраля Киев подал в ВТО иск с требованием создания группы экспертов по делу об ограничениях Россией транзита товаров в третьи страны.

С 1 января 2016 года украинские товары, следующие в Казахстан через территорию России, перемещаются только через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту, а также под таможенным сопровождением и с установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС. С 3 июля этот порядок распространен на транзит украинских товаров в Киргизию.

Также с января прошлого года действует продуктовое эмбарго, введенное Москвой против Киева. Необходимость ограничительных мер объяснялась тем, что страна вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом. Президент Украины Петр Порошенко назвал российское эмбарго «экономическим шоком» и оценил потери от него в 15 миллиардов долларов.

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