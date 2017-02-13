Украина подала в ВТО иск против России из-за транзитных ограничений

Киев подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск с требованием создания группы экспертов по делу об ограничениях Россией транзита товаров в третьи страны. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины в понедельник, 13 февраля.

Как отмечается в заявлении, «торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены».

«Это будет способствовать устранению нарушения прав и интересов украинских производителей и экспортеров со стороны России и позволит нашему государству восстановить свой транзитный потенциал. Мы верим в обоснованность нашей позиции и приложим все усилия для ее доказательства», — отметили в Минэкономразвития.

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Как сообщается, с момента введения ограничений экспорт из Украины с страны Центрально и Восточной Азии снизился на 38,3 процента в 2016 году, а потери Казахстана и Киргизии оцениваются более чем в 400 миллионов долларов.

Требование было направлено в ВТО 9 февраля. Отмечается, что это уже второй иск к Москве, направленный в ВТО. Кроме того, Киев ведет сбор документов для третьего — по запретам и ограничениям на импорт украинских товаров в Россию, отмечается в сообщении.

С 1 января 2016 года украинские товары, следующие в Казахстан через территорию России, перемещаются только через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту, а также под таможенным сопровождением и с установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС. С 3 июля этот порядок распространен на транзит украинских товаров в Киргизию.

С января также действует продуктовое эмбарго, введенное Москвой против Киева. Применение санкций связано с тем, что Украина с 2016 года начала исполнять экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС — страна вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом.