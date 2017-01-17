Украина назвала свои потери из-за запрета российского транзита

Потери Украины из-за ограничения Россией транзита по своей территории составляют более миллиарда долларов, что составляет примерно два процента ВВП. Об этом заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, передает 112.ua. По его словам, речь идет только о потерях экспортеров, к этой сумме нужно добавить еще убытки перевозчиков.

«Фактически, весь экспорт Украины, который шел железнодорожными или автомобильными путями через территорию РФ, был заблокирован», — сказал чиновник.

Замминистра допустил, что процесс оспаривания Украиной действий РФ во Всемирной организации торговли будет длиться до конца текущего года.

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С 1 января 2016 года украинские товары, следующие в Казахстан через территорию России, перемещаются только через установленные пункты пропуска, по определенному маршруту, а также под таможенным сопровождением и с установлением пломб на основе системы ГЛОНАСС. С 3 июля этот порядок распространен на транзит украинских товаров в Киргизию.

С января также действует продуктовое эмбарго, введенное Москвой против Киева. Применение санкций связано с тем, что Украина с 2016 года начала исполнять экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС — страна вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко назвал российское эмбарго «экономическим шоком» и оценил потери от него в 15 миллиардов долларов.