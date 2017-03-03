Минэнерго Украины выступило за запрет российского угля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины будет добиваться запрета на ввоз антрацитового угля из России. Об этом в пятницу, 3 марта, заявил глава ведомства Игорь Насалик, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я буду вносить на заседании кабинета министров распоряжение о том, чтобы ни одного угля энергетического не было с территории России. Имеется в виду антрацитовой группы», — сказал Насалик.

По его словам, сейчас в Минэнерго есть информация о схеме, по которой уголь с неподконтрольной Киеву территории Донбасса будет направляться в российскую Ростовскую область, обогащаться и снова направляться на Украину. «Но он уже будет в два раза дороже», — подчеркнул Насалик.

В феврале глава Минэнерго Украины сообщил, что Киев ведет переговоры о поставке одного миллиона тонн антрацитового угля из США.

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Тогда же исполняющий обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности самопровозглашенной Луганской народной республики Павел Мальгин заявил, что уголь из ЛНР будет поставляться в одну из стран дальнего зарубежья.

Украинские националисты при поддержке ряда политиков приступили к торговой блокаде Донбасса в январе. Из-за их действий прекратились поставки угля на Украину, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике. Первоначально сообщалось, что он будет действовать максимум два месяца.