Подняли рост за здравие

Впервые за шесть лет Украина вышла из отрицательной зоны инвестиционной привлекательности. По крайней мере, таковы результаты исследования, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией (EBA) на основе опроса местных топ-менеджеров. В то же время макроэкономические данные говорят скорее о том, что радоваться рано, а оптимизм основан в большей степени на эмоциональных оценках происходящего.

Все выше и выше

Согласно составленному EBA рейтингу, в первом полугодии 2017 года уровень инвестиционной привлекательности Украины составил 3,15 пункта из 5 возможных. Это на 0,25 пункта больше, чем во второй половине 2016-го. Показатель ниже 3 баллов означает негативное отношение инвесторов к текущему деловому климату, выше 3 — нейтральное или позитивное. В нейтральную зону рейтинг выбрался впервые с 2011 года.

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Хотя 54 процента опрошенных респондентов (топ-менеджеров компаний) признались, что недовольны текущим инвестклиматом в стране, это все же на 13 процентных пунктов меньше, чем полгода назад. 46 процентов и вовсе ожидают улучшения инвестиционной привлекательности Украины в следующие шесть месяцев. Существенных положительных изменений за последние месяцы не увидели 15 процентов опрошенных. Год назад их было 50 процентов.

Главным положительным моментом украинские бизнесмены, согласно результатам опроса, назвали введение безвизового режима с Евросоюзом. Кроме того, респонденты указали на успехи страны в развитии онлайн-сервисов, на открытость государственных данных, упрощение выдачи разрешений при строительстве.

На сайте EBA указано, что ассоциация объединяет около 900 компаний по всей Украине. Подобные рейтинги составляются уже на протяжении 9 лет. Наилучшие результаты были продемонстрированы в конце 2010-го — начале 2011 года, а затем показатели инвестклимата двинулись вниз, достигнув минимума в конце 2013 года.

Что интересно, после Евромайдана, несмотря на политические и экономические пертурбации (например, введение ограничений на движение капитала из-за обвала гривны), рейтинг продолжал довольно стабильно расти.

Фото: Глеб Гаранич / Reuters Примечательно, что рейтинги международных организаций росли или были стабильными при Януковиче и падали при Порошенко. EBA оценивает ситуацию диаметрально противоположным образом.

Цифры не бьются

В целом рейтинг не слишком совпадает с объективными показателями. Разве что хороший рост ВВП в 2011 году в какой-то мере соответствовал оптимизму инвесторов по версии EBA. В 2013 году произошло замедление темпов роста, но отнюдь не обвал, как считают составители рейтинга. События, которые можно расценить как экономический крах, произошли в 2014-2015 годах — однако в этот период результаты опросов EBA были хоть и в отрицательной зоне, но все же выше, чем в последний год правления президента Виктора Януковича.

Можно сравнить данные EBA и с рейтингом в Doing Business (DB). Всемирный банк отмечал прогресс Украины в течение 6 лет подряд. С 2011 года Киев поднялся почти на 50 позиций в списке DB. Есть, однако, нюанс — наиболее стремительный скачок был сделан именно в 2011-2013 годах, то есть при Януковиче, после чего продвижение было уже очень медленным: Украина при Петре Порошенко прибавила менее 10 строчек, ныне находясь на 80-м месте.

Не слишком щедры к Украине и международные рейтинговые агентства, которые в 2014 году оценивали перспективы страны как преддефолтные. Благодаря соглашению с частными кредиторами государственного банкротства удалось избежать, и оценки пошли вверх, но не радикально. По версии Fitch, кредитный рейтинг Украины — B-, что на шесть строчек ниже инвестиционного уровня. У большинства стран бывшего СССР гораздо более твердые позиции.

Если же смотреть на последние месяцы, то некоторые положительные тенденции и правда можно обнаружить. ВВП Украины (что характерно, абсолютно синхронно с российским) вернулся к росту. Пока, впрочем, медленному. Наметился и рост инвестиционной активности — в первом квартале объем прямых вложений из-за рубежа увеличился на 733 миллиона долларов (примерно 2 процента от общей массы). Результаты в общем не самые плохие. Но и воодушевляющими их назвать трудно.

Фото: Глеб Гаранич / Reuters Эксперты полагают, что застарелые проблемы Украины никуда не делись — экономика страдает от военных действий на востоке, коррупции, банковского кризиса.

Назад в 90-е

По словам бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, оптимизм в сфере инвестиционной привлекательности — вопрос политический. «Я верю реальным цифрам, и они говорят, что существенного прироста инвестиций не наблюдается — позитивной реакции от инвесторов незаметно. Новые предприятия почти не строятся. Если куда инвестиции и идут, так это в аграрный сектор. А в высокотехнологичных отраслях ничего не видно», — рассказал он «Ленте.ру».

По его мнению, росту инвестиционной привлекательности просто неоткуда взяться. «Все наши проблемы никуда не делись. Военные действия в Донбассе, банковский кризис, несостоявшаяся судебная реформа, проблема коррупции, которая, пожалуй, становится только острее», — пояснил он. С таким багажом, считает Суслов, бизнес не захочет вкладывать деньги в Украину, особенно в сложные индустрии.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко подверг выпущенные EBA данные сомнению: «Слушайте, ну та же самая ассоциация насчитала на Украине 46 процентов теневой экономики. Такое ощущение, что эти исследования разные люди делали».

Не может быть никакой инвестиционной привлекательности при такой доли экономики в тени, уверен эксперт. «Или может, но тогда надо честно признать, что эта привлекательность — для мошенников», — пояснил он.

Охрименко объяснил все политическим заказом. «Думаю, все просто. Была команда из администрации президента — нарисовать за деньги красивую картинку. Они и сделали ее», — считает собеседник «Ленты.ру».

Здесь важно отметить, что EBA — украинская организация, созданная при поддержке Еврокомиссии в 1999 году. И получается, что оптимистичную оценку о росте инвестиционной привлекательности украинцы выставили сами себе.

Александр Охрименко полагает, что для некоторых категорий предпринимателей обстановка на Украине действительно улучшается, но это не те люди, с которыми нужно строить современную экономику. «Сейчас некоторые бизнесмены, конечно, довольны. Можно порешать, договориться, спрятаться, создать неофициальные воинские формирования. Все как в 1990-е годы. Но вы должны понимать, что серьезный "белый" бизнес в такую страну не пойдет», — заключил он.