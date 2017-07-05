Финансы
 
Последние новости
Умер писатель Даниил Гранин
Выступавший за ЦСКА с 2010 года сербский футболист покинул клуб
Пользователи сети посмеялись над непристойной позой жертвы извержения
НАСА нашло новое «лицо» на Марсе
Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к африканским беженцам
БТР протаранил подрезавший его микроавтобус в Мурманске
На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа
Популярные новости
Киев ответил на отказ Польши пускать Украину в ЕС из-за культа Бандеры
На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа
Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к африканским беженцам
БТР протаранил подрезавший его микроавтобус в Мурманске
НАСА нашло новое «лицо» на Марсе
Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фотографии
Пользователи сети посмеялись над непристойной позой жертвы извержения

Подняли рост за здравие

Кто стоит за фейковым повышением экономической привлекательности Украины

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Markus Schreiber / AP

Впервые за шесть лет Украина вышла из отрицательной зоны инвестиционной привлекательности. По крайней мере, таковы результаты исследования, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией (EBA) на основе опроса местных топ-менеджеров. В то же время макроэкономические данные говорят скорее о том, что радоваться рано, а оптимизм основан в большей степени на эмоциональных оценках происходящего.

Все выше и выше

Согласно составленному EBA рейтингу, в первом полугодии 2017 года уровень инвестиционной привлекательности Украины составил 3,15 пункта из 5 возможных. Это на 0,25 пункта больше, чем во второй половине 2016-го. Показатель ниже 3 баллов означает негативное отношение инвесторов к текущему деловому климату, выше 3 — нейтральное или позитивное. В нейтральную зону рейтинг выбрался впервые с 2011 года.

Хотя 54 процента опрошенных респондентов (топ-менеджеров компаний) признались, что недовольны текущим инвестклиматом в стране, это все же на 13 процентных пунктов меньше, чем полгода назад. 46 процентов и вовсе ожидают улучшения инвестиционной привлекательности Украины в следующие шесть месяцев. Существенных положительных изменений за последние месяцы не увидели 15 процентов опрошенных. Год назад их было 50 процентов.

Главным положительным моментом украинские бизнесмены, согласно результатам опроса, назвали введение безвизового режима с Евросоюзом. Кроме того, респонденты указали на успехи страны в развитии онлайн-сервисов, на открытость государственных данных, упрощение выдачи разрешений при строительстве.

На сайте EBA указано, что ассоциация объединяет около 900 компаний по всей Украине. Подобные рейтинги составляются уже на протяжении 9 лет. Наилучшие результаты были продемонстрированы в конце 2010-го — начале 2011 года, а затем показатели инвестклимата двинулись вниз, достигнув минимума в конце 2013 года.

Что интересно, после Евромайдана, несмотря на политические и экономические пертурбации (например, введение ограничений на движение капитала из-за обвала гривны), рейтинг продолжал довольно стабильно расти.

Цифры не бьются

В целом рейтинг не слишком совпадает с объективными показателями. Разве что хороший рост ВВП в 2011 году в какой-то мере соответствовал оптимизму инвесторов по версии EBA. В 2013 году произошло замедление темпов роста, но отнюдь не обвал, как считают составители рейтинга. События, которые можно расценить как экономический крах, произошли в 2014-2015 годах — однако в этот период результаты опросов EBA были хоть и в отрицательной зоне, но все же выше, чем в последний год правления президента Виктора Януковича.

Можно сравнить данные EBA и с рейтингом в Doing Business (DB). Всемирный банк отмечал прогресс Украины в течение 6 лет подряд. С 2011 года Киев поднялся почти на 50 позиций в списке DB. Есть, однако, нюанс — наиболее стремительный скачок был сделан именно в 2011-2013 годах, то есть при Януковиче, после чего продвижение было уже очень медленным: Украина при Петре Порошенко прибавила менее 10 строчек, ныне находясь на 80-м месте.

Не слишком щедры к Украине и международные рейтинговые агентства, которые в 2014 году оценивали перспективы страны как преддефолтные. Благодаря соглашению с частными кредиторами государственного банкротства удалось избежать, и оценки пошли вверх, но не радикально. По версии Fitch, кредитный рейтинг Украины — B-, что на шесть строчек ниже инвестиционного уровня. У большинства стран бывшего СССР гораздо более твердые позиции.

Если же смотреть на последние месяцы, то некоторые положительные тенденции и правда можно обнаружить. ВВП Украины (что характерно, абсолютно синхронно с российским) вернулся к росту. Пока, впрочем, медленному. Наметился и рост инвестиционной активности — в первом квартале объем прямых вложений из-за рубежа увеличился на 733 миллиона долларов (примерно 2 процента от общей массы). Результаты в общем не самые плохие. Но и воодушевляющими их назвать трудно.

Назад в 90-е

По словам бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, оптимизм в сфере инвестиционной привлекательности — вопрос политический. «Я верю реальным цифрам, и они говорят, что существенного прироста инвестиций не наблюдается — позитивной реакции от инвесторов незаметно. Новые предприятия почти не строятся. Если куда инвестиции и идут, так это в аграрный сектор. А в высокотехнологичных отраслях ничего не видно», — рассказал он «Ленте.ру».

По его мнению, росту инвестиционной привлекательности просто неоткуда взяться. «Все наши проблемы никуда не делись. Военные действия в Донбассе, банковский кризис, несостоявшаяся судебная реформа, проблема коррупции, которая, пожалуй, становится только острее», — пояснил он. С таким багажом, считает Суслов, бизнес не захочет вкладывать деньги в Украину, особенно в сложные индустрии.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко подверг выпущенные EBA данные сомнению: «Слушайте, ну та же самая ассоциация насчитала на Украине 46 процентов теневой экономики. Такое ощущение, что эти исследования разные люди делали».

Не может быть никакой инвестиционной привлекательности при такой доли экономики в тени, уверен эксперт. «Или может, но тогда надо честно признать, что эта привлекательность — для мошенников», — пояснил он.

Охрименко объяснил все политическим заказом. «Думаю, все просто. Была команда из администрации президента — нарисовать за деньги красивую картинку. Они и сделали ее», — считает собеседник «Ленты.ру».

Здесь важно отметить, что EBA — украинская организация, созданная при поддержке Еврокомиссии в 1999 году. И получается, что оптимистичную оценку о росте инвестиционной привлекательности украинцы выставили сами себе.

Александр Охрименко полагает, что для некоторых категорий предпринимателей обстановка на Украине действительно улучшается, но это не те люди, с которыми нужно строить современную экономику. «Сейчас некоторые бизнесмены, конечно, довольны. Можно порешать, договориться, спрятаться, создать неофициальные воинские формирования. Все как в 1990-е годы. Но вы должны понимать, что серьезный "белый" бизнес в такую страну не пойдет», — заключил он.

Дмитрий Мигунов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинские бизнесмены похвалили украинскую экономику
Украину предупредили о трудностях при выплате многомиллиардного госдолга
Торговая блокада Донбасса ухудшила прогноз по экономике Украины в 2017 году
Другие материалы рубрики
Финансы00:1126 июня

Из-за чего весь побор

Захотят ли россияне отдавать еще часть зарплаты государству
18:11 4 июля

«ВТБ Капитал» стал лидером рэнкингов Dealogic по итогам первого полугодия

12:0229 июня

Япония добудет «горючий лед» вместе с США и Индией

18:17 4 июля

Reuters усомнился в изменении «мусорного» рейтинга России

Финансы00:01 4 июля

«Инвестклимат у нас ниже нуля»

Почему из России бегут миллиарды долларов
16:54 4 июля

Райффайзенбанк спрогнозировал подорожание доллара до 65 рублей

10:5429 июня

Росэнергобанк признали банкротом

17:12 4 июля

РФ и КНР изучат перспективы формирования Евразийского экономического партнерства

Финансы00:0629 июня
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон

«Тогда наступит Армагеддон»

Чем грозит российской экономике продление европейских санкций
16:20 4 июля

Депутаты предложили разрешить использование криптовалют в Ленобласти

20:1128 июня

Первый кредитный банкрот в России полностью освободилась от долгов

16:35 4 июля

Россия и Китай создадут инвестфонд на 10 миллиардов долларов

Россия
«Природных аномалий станет больше»
Климатолог — о том, каких катаклизмов ждать в ближайшем будущем
Хозяйка саммита — канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир ПутинГамбургский счет до двадцати
Почему Меркель, Путин и Макрон обсудят Украину без Порошенко
Антон Алиханов«Женщину вынуть, автомат поставить...»
И.о. главы Калининградской области Антон Алиханов в репортаже «Ленты.ру»
Источник рассказал о состоянии Тулеева
БТР протаранил подрезавший его микроавтобус в Мурманске
В Псковской области проверят сообщение об избиении фельдшера на глазах у полиции
Минюст объяснил позицию России по коллективному чтению Библии в кафе
Все материалы
Мир
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Друг у ворот
Какой будет битва за столицу ИГ и что ждет Ракку после освобождения
Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к африканским беженцам
В США подтвердили запуск северокорейской МБР
Французские таможенники задержали нигерийца с 79 тысячами евро в желудке
Рост популярности секс-шопов зафиксировали в Южной Корее
Все материалы
Бывший СССР
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
Глава европейского представительства на Украине призвал к реформе СБУ
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
В СБУ назвали сотрудничество Шухевича с нацистами «советским мифом»
Киев ответил на отказ Польши пускать Украину в ЕС из-за культа Бандеры
На Украине поймали оставлявшего шоколадки в банках грабителя
Стороннику ополченцев Донбасса дали 10 лет за подрыв моста на Украине
Все материалы
Финансы
Подняли рост за здравие
Кто стоит за фейковым повышением экономической привлекательности Украины
Александр Бирман: Технократическая трагедия
Чего не хватило Дмитрию Страшнову
«Инвестклимат у нас ниже нуля»
Почему из России бегут миллиарды долларов
«ВТБ Капитал» стал лидером рэнкингов Dealogic по итогам первого полугодия
Reuters усомнился в изменении «мусорного» рейтинга России
Райффайзенбанк спрогнозировал подорожание доллара до 65 рублей
РФ и КНР изучат перспективы формирования Евразийского экономического партнерства
Все материалы
Бизнес
Петр ЛидовМолчание — золото
Заявления топ-менеджеров и чиновников, приведшие к скандалам и отставкам
Оторвались на старте
Насколько успешным может быть в России бизнес по продаже велосипедов
Как сговорились
ФАС концентрируется на рынке цифровых устройств
Путин рассказал о приоритетах в сотрудничестве России и Китая
На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа
Производителя БАДов для стойкой эрекции заподозрили в неуплате налогов
«Роснефть» назвала условие мирового соглашения с АФК «Система»
Все материалы
Силовые структуры
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского МорвокзалаФлоту стало тесно
Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
В чужом пиру хищение
Как любительницы вечеринок оказались на скамье подсудимых
Кражи порядка
Как блюстители закона становятся жертвами преступников
Пилоты вертолетов Ка-52 отработали сложные фигуры пилотажа
«Антонов» предложил США построить новый средний транспортный самолет Ан-77
Лжерабочие украли из домов в Митино пожарное оборудование на 1,4 миллиона рублей
МВД закупит системы виброакустической защиты для борьбы с прослушкой
Все материалы
Наука и техника
Другое наклонение
Чем займется Россия после уничтожения МКС
С душком
Гнилая плоть, реки крови и смертоносная коса — в Diablo вернулся некромант
Фотография из рапорта Юргена Штропа, руководившего подавлением восстания в Варшавском гетто. Оригинальная подпись гласила: «Силой извлеченные из убежища».Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
НАСА нашло новое «лицо» на Марсе
Всех зальет
Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете
Apple в очередной раз запатентовала iPhone 6
В США решили с помощью видео рассказать о своей истории жителям России
Все материалы
Спорт
Не подкосились ноги
Самые безумные поступки болельщиков во время Кубка конфедераций
Станислав Черчесов«Черчесов ведет себя как царь, и игроков это не устраивает»
Бунт в сборной России — миф или реальность?
Выступавший за ЦСКА с 2010 года сербский футболист покинул клуб
Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фотографии
Поигравший за «Анжи» португалец пожаловался на постоянную стрельбу в Дагестане
Украинец Долгополов отказался играть с Федерером во втором сете
Названа дата награждения «Спартака» золотыми медалями РФПЛ
Все материалы
Культура
Серж Танкян«Я большой фанат Высоцкого»
Серж Танкян из System Of A Down о русской музыке, кино и мигрантах
Перешли на синтетику
Слияние театра и цирка: резиновые ноги и парадоксальная эстетика некрореализма
Джина с тоником
Лучшие роли празднующей 90-летний юбилей Джины Лоллобриджиды
Мединский ответил критикам своей диссертации
Умер писатель Даниил Гранин
Тодоровский и Ярмольник побоялись ехать в Одессу из-за черного списка
Снуп Догг признался в нелегальном скачивании нового альбома ДЖЕЙ-ЗИ
Все материалы
Интернет и СМИ
Во славу сатаны
Как стать звездой дэт-метала, если ты рабочий из Свердловской области
Британец создал «самое успешное» резюме с помощью автозаполнения Google
Пользователи сети посмеялись над непристойной позой жертвы извержения
Эксперты обнаружили возможных распространителей вируса Petya
Ты — следующий
Хакеры подарили тоталитарным властям инструмент для запугивания протестующих
Родители пообещали выпускникам «хайпануть на выпускном» и стали звездами сети
Популярный YouTube-блогер покончила с собой после смерти деда
Все материалы
Ценности
Вдохнули смысл
Comme des Garçons представила «бетонный» аромат
Канье Уэст выпустил фирменные носки
Стефано Габбана раскритиковал новую коллекцию Dior
Россиянам предложили драгоценный спиннер за миллион рублей
Roger Dubuis презентовала часы Excalibur Cobalt Chrome
Пассажирам Audi A8 сделают массаж ног
Все материалы
Путешествия
«В Сочи можно отдохнуть за 12 тысяч в неделю»
Генеральный менеджер AZIMUT Роза Хутор о летнем отдыхе в горах
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Туристам в Грузии предложили пасти скот
Путину пожаловались на позорные пробки к морю в Сочи
Город каменных великанов
Местные: журналист Мария Кунская о Красноярске
Российская пассажирка рассказала о штурме самолета в Болгарию
Россию включили в топ туристических направлений мира
Все материалы
Из жизни
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
«Теперь мой дом — не Москва, а Хельсинки»
История россиянки, переехавшей в Финляндию
Бородатые снежинки
Мужчины — новый слабый пол: топ-10 аргументов в защиту этого тезиса
В Ирландии ленивый тюлень прилег отдохнуть в лодке
Страдавшая от анорексии британка нашла спасение в фитнесе
Житель Финляндии получил условный срок за покупку девичьей невинности
Из пруда на востоке Франции похитили 600 килограммов карпа
Все материалы
Очень редкие и очень черные
Крутейшие черные автомобили, выпущенные ограниченным тиражом
Мужичок с ноготок
Что ловит в России новый Kia Picanto
Самые большие двигатели в мире
Думаете, 6,2 литра V8 это много? Ха-ха-ха
Знаменитости, отжигающие в авторекламе
Чак Норрис, Ван Дамм, «Мачете» и другие мега-звезды
Fiat 500 признали произведением искусства
«Калашников» разработает три мотоцикла для военных
В cети раскрыли дизайн нового кроссовера BMW
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы