Украинские бизнесмены похвалили украинскую экономику

Индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом полугодии 2017 года составил 3,15 балла по пятибалльной шкале. Таковы результаты опроса 142 руководителей компаний, который провела Европейская бизнес-ассоциация (European Business Association, EBA), отмечается в ее материалах.

В числе позитивных факторов отмечены стабильный курс гривны, адаптация к нормам Европейского союза, введение безвизового режима с ЕС. Кроме того, респонденты указали на успехи Украины в развитии онлайн-сервисов, открытости государственных данных, упрощении выдачи разрешений при строительстве.

Среди негативных факторов назывались отсутствие прогресса по судебной, земельной и полицейской реформам, медленный прогресс в части децентрализации страны и недостаточная борьба с коррупцией.

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28 июня Совет Евросоюза одобрил соглашение о временных торговых преференциях для Украины, направленных на поддержку ее экономики.

По данным EBA, в последний раз индекс инвестиционной привлекательности Украины превышал 3 балла во втором квартале 2011 года (3,39 балла).

Европейская бизнес-ассоциация основана на Украине в 1999 году при поддержке Еврокомиссии.