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Белорусский бизнесмен Прокопеня собрался купить украинскую «дочку» Сбербанка

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Нацбанк Украины (НБУ) получил документы от белорусского бизнесмена Виктора Прокопени на покупку украинской «дочки» Сбербанка. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает агентство «Украинские новости».

По его информации, документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении. Согласно законодательству Украины, регулятор рассматривает предоставленные данные в течение трех месяцев со дня получения.

30 июня агентство сообщало, что инвестиционная компания VP Capital, которой владеет Прокопеня, планирует приобрести белорусский государственный Паритетбанк и украинский Сбербанк. «Я подал заявку, поскольку вижу, что это хорошая инвестиция. Я всегда ищу интересные объекты для инвестиций, а украинский Сбербанк как раз таковым является», — сказал он.

В конце марта Сбербанк продал свою украинскую «дочку» консорциуму Norvik Banka и частной белорусской компании. Norvik Banka сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников заявил, что после завершения сделки бывшая «дочка» Сбербанка будет работать под его брендом. Документы на согласование сделки были поданы в Национальный банк Украины в конце апреля. У регулятора на их рассмотрение также есть три месяца.

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