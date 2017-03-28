Покупатель украинской «дочки» Сбербанка рассказал о смене бренда

Украинская «дочка» Сбербанка сменит название после завершения сделки по ее продаже. Об этом во вторник, 28 марта, в эфире «Эха Москвы» заявил один из покупателей актива — владелец Norvik Banka Григорий Гусельников.

По его словам, банк, «по всей видимости, будет носить имя Norvik Bankа, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik Bankа».

Гусельников добавил, что смена бренда пойдет на пользу и покупателю, и продавцу. «Для того чтобы дальше не нагнетать обстановку, успокоить ее, бренд будет заменен, и банк будет позиционироваться как европейский банк, которым он и будет являться», — подчеркнул он.

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27 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов. В него вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания. Мажоритарным акционером консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев — сын совладельца «Русснефти» Михаила Гуцериева.

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка. Этим финансовым организациям запрещено выводить деньги из страны в пользу материнских организаций.

Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у них лицензии, а также принять закон о запрете их работы в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации, строили у дверей стены, обливали краской окна и двери и призывали забирать из банков деньги.