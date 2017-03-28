Все отделения Сбербанка на Украине разблокированы, некоторые из них в ближайшее время начнут прием клиентов. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу банка.

«На данный момент разблокированы все отделения банка. Два из них, в Киеве и Запорожье, в настоящее время готовятся к возобновлению обслуживания клиентов и откроются завтра в штатном режиме. Отделение банка в Днепре уже работает», — говорят в кредитной организации.

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Утром 28 марта стало известно, что блокада киевского отделения Сбербанка была прекращена. Сотрудники кредитной организации начали демонтировать возведенную на входе радикалами стену из бетонных блоков и цемента.

27 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциума инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания. Мажоритарным акционером этого консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев — сын совладельца «Русснефти» Михаила Гуцериева.

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка. Этим организациям запрещено выводить деньги из страны в пользу материнских организаций. Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у них лицензии, а также принять закон о запрете их работы в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации, строили у дверей стены, обливали краской окна и двери и призывали забирать из банков деньги.