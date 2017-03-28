Сотрудники Сбербанка в Киеве начали демонтаж заграждений у входа

Блокада киевского отделения Сбербанка прекращена, сотрудники кредитной организации демонтируют возведенную на входе радикалами стену из бетонных блоков и цемента. Об этом во вторник, 28 марта, сообщает ТАСС.

Сотрудникам банка помогают работники коммунальных служб, которые пригнали для уборки территории трактор и самосвал, отмечает агентство. Несколько представителей политической партии «Национальный корпус» (образована на основе батальона «Азов» — прим. «Ленты.ру») собирают свое имущество — дрова и палатки.

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Сегодня в других заблокированных ранее отделениях банка — в Днепре и Запорожье — также разбирают возведенные националистами заграждения. В Сбербанке надеются, что эти отделения приступят к работе в ближайшее время.

27 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциума инвесторов, в который вошли латвийский Norvik Banka и частная белорусская компания. Мажоритарным акционером этого консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев — сын совладельца «Русснефти» Михаила Гуцериева

16 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил на год санкции против Сбербанка, Веста Банка, Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, ВТБ и БМ Банка. Этим организациям запрещено выводить деньги из страны в пользу материнских организаций. Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у них лицензии, а также принять закон о запрете их работы в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации, строили у дверей стены, обливали краской окна и двери и призывали забирать из банков деньги.