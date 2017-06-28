Совет ЕС одобрил временные торговые преференции для Украины

Совет Евросоюза одобрил соглашение о временных торговых преференциях для Украины, направленных на поддержку ее экономики. Соответствующий пресс-релиз опубликован в среду, 28 июня, на сайте Совета.

Отмечается, что меры, призванные облегчить украинским экспортерам доступ на европейский рынок, вводятся сроком на три года. Они дополнят действующие с 2016 года положения о торговле, закрепленные в соглашении об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.

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В качестве преференций вводятся дополнительные импортные квоты при нулевой ставке пошлины на некоторые сельскохозяйственные товары. Среди них — квоты на мед, обработанные томаты, виноградный сок, овес, пшеницу, кукурузу, ячмень и некоторые крупы.

Также полностью отменяются таможенные пошлины на некоторые виды промышленной продукции: удобрения, красители, медь, алюминий, обувь, а также телевизионное и звукозаписывающее оборудование.

Помимо этого, соглашение предусматривает ряд защитных мер. Так, Украина обязуется уважать те же принципы, что прописаны в соглашении об ассоциации. Речь, в частности, идет о демократии, правах и свободах человека, борьбе с коррупцией.

Для того чтобы торговые преференции вступили в силу, необходимо формальное подписание документа Европарламентом и Советом ЕС. Ожидается, что соглашение о преференциях будет опубликовано и вступит в силу к концу сентября.

Экономическая и политическая части соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом были подписаны в 2014 году, но для вступления их в силу была необходима ратификация документа Украиной, всеми членами Евросоюза, Европейским парламентом и Советом Европейского союза. К середине 2016 года Нидерланды оказались единственной стороной, не подписавшей соглашение: в стране был проведен референдум, большинство участников которого высказались против этого шага. Данное решение необходимо оформить в виде отдельного законопроекта, что требует времени, поэтому с сентября 2016 года соглашение действует частично «во временной форме».

30 мая 2017 года верхняя палата голландского парламента одобрила ратификацию соглашения об ассоциации ЕС и Украины. Теперь законодательный акт должен быть подписан королем и опубликован в государственном журнале. После этого документ вступит в силу.

