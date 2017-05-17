Сенатор Косачев заявил об утрате Украиной суверенитета

Суверенитет Украины за три года с момента прихода новой власти утрачен окончательно, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью телеканалу «Россия 24», передает Вести.Ru, в среду, 17 мая.

«На Украине, к сожалению, ничего не осталось самостоятельного. (…) Украина абсолютно, на 100 процентов зависит от внешней помощи — экономической, политической, военной, социальной, какой угодно еще», — сказал сенатор, отвечая на вопрос, является ли решение по новым антироссийским санкциям самостоятельной стратегией украинских властей или чьим-то заказом.

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По его мнению, режим, существующий в Киеве, без поддержки со стороны других государств «не прожил бы и дня». «Обязательно случился бы новый Майдан», — подчеркнул он.

4 апреля Евросоюз перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. На следующий день заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк рассказала, о планах Вашингтона сократить финансовую помощь Украине.

В апреле 2015 года Евросоюз одобрил программу макрофинансовой помощи Украине на сумму 1,8 миллиарда евро. Отмечалось, что всего будет три транша. Первые два — в 2015-м, третий — в 2016 году.