Финансы
 

Украину предупредили о трудностях при выплате многомиллиардного госдолга

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Украине будет крайне трудно расплатиться по долгам, опираясь на текущие ресурсы и производительные силы. Об этом во вторник, 6 июня, в беседе с «Лентой.ру» заявил аналитик инвестиционной компании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко.

«Отношение госдолга [Украины] к ВВП составляет около 81 процента. Это большая цифра для страны, находящейся в экономическом кризисе. Для сравнения: отношение госдолга РФ к ВВП составляет около 15 процентов», — отметил он.

Он добавил, что стратегия «ждать траншей и потом их тратить» приводит к тому, что и у чиновников, и у бизнеса формируется зависимость от внешних заимствований. Они воспринимаются как безвозмездная помощь и расходуются на текущее потребление.

«В реальности Украине нужно повышать производительность труда, которая в настоящий момент составляет в лучшем случае половину от аналогичного показателя в ЕС. Рост производительности труда помог бы экономическому росту и наполнению бюджета страны», — полагает аналитик.

Ранее 6 июня Минфин Украины сообщил, что совокупный госдолг в апреле вырос почти на два миллиарда долларов до 74,3 миллиарда долларов. Рост объема обязательств в ведомстве увязали с финансированием госбюджета за счет заимствований, решением о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц и с девальвацией гривны.

В 2016 году общий госдолг Украины вырос на 8,3 процента до 70,97 миллиарда долларов.

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