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Украину предупредили о раздувании госдолга из-за выставленных «Нафтогазу» счетов

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев

После 2019 года ответчиком в споре между «Нафтогазом» и «Газпромом» станет украинское государство, Киеву придется взять на себя выплату многомиллиардных штрафов за компанию. Об этом в четверг, 19 января, в беседе с «Лентой.ру» заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Эксперт пояснил, что в 2019 году истекает срок действия газового контракта между Россией и Украиной, из-за которого у сторон накопился большой объем взаимных претензий: в Москве считают, что нарушен принцип «бери или плати», и «Нафтогаз» не выкупает законтрактованные объемы топлива, в Киеве жалуются на завышенную стоимость газа. Объем требований компаний друг к другу составляет почти 70 миллиардов долларов.

Новый счет в пять миллиардов долларов, выставленный «Газпромом», нужен, чтобы дополнительно улучшить судебное «сальдо» российской компании, считает эксперт.

Если суд примет сторону газовой монополии, то это вовсе не означает немедленного возврата долгов, утверждает Пасечник. Ответчиком станет украинское государство, на которое перейдут все долги, которые «Нафтогаз» выплатить не сможет, подчеркнул он.

18 января председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» заявил, что Украина не сможет расплатиться с Россией по газовому долгу.

Днем ранее «Газпром» в соответствии с контрактным условием «бери или плати» выставил «Нафтогазу» счет на 5,3 миллиарда долларов за оплату топлива, невыбранного в период со второго по четвертый квартал 2016 года.

В середине декабря 2016 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже украинская сторона будет вынуждена выплатить 38 миллиардов долларов.

«Газпром» обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с целью взыскания с «Нафтогаза» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за нее 16 июня 2014 года. В тот же день украинская сторона обратилась в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года.

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