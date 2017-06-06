Госдолг Украины превысил 74 миллиарда долларов

Госдолг Украины в апреле 2017 года вырос почти на два миллиарда долларов до 74,3 миллиарда долларов. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина страны.

Рост госдолга связан с финансированием госбюджета за счет заимствований, решением о капитализации Приватбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также из-за девальвации гривны, отметили в финансовом ведомстве.

Материалы по теме Подарок Януковича Украину обязали выплатить России три миллиарда долларов Такой бездолговый курс Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов

Общий размер прямого госдолга на 30 апреля составил более 63 миллиардов долларов по сравнению с 62,1 миллиарда долларов месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,74 миллиарда долларов до 37 миллиардов долларов.

При этом внутренний долг сократился до 692 миллиардов гривен (26,1 миллиарда долларов).

В 2016 году госдолг Украины вырос на 8,3 процента, до 70,97 миллиарда долларов. При этом внешний госдолг составил 45,6 миллиарда долларов, внутренний — 25,4 миллиарда долларов.

1 июня замглавы Минфина Сергей Сторчак заявил, что проценты по долгу Украины перед Россией начисляются и во время судебных слушаний в Лондоне.

Украина имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое Международный валютный фонд признает государственным. Москва предоставила Киеву кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.

В конце марта Высокий суд Лондона сообщил, что дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. В тот же день суд отверг претензии Украины о политическом характере задолженности. Тогда же российский Минфин заявил, что расценивает решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг.