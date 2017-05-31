Торговая блокада Донбасса ухудшила прогноз по экономике Украины в 2017 году

Правительство Украины ухудшило прогноз роста экономики страны в 2017 году до 1,8 процента с трех процентов. Об этом в среду, 31 мая, заявил первый вице-премьер Степан Кубив, сообщает Reuters.

«Корректировка происходит на базе факторов смены прогнозов ценовой динамики для ключевых товаров украинского экспорта, прекращения перемещения грузов через линию разграничения в пределах Луганской и Донецкой областей, а также уточнения прогнозов МВФ», — сказал он.

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По словам Кубива, в 2018 году рост ВВП Украины ускорится до трех процентов, а в 2019-м — до 3,6 процента. Он назвал эти прогнозы реалистичным и близким к оценкам Международного валютного фонда (МВФ), который ожидает увеличения экономики страны на два процента в 2017 году и на 3,2 процента в 2018-м.

Также правительство Украины повысило прогноз инфляции на 2017 год до 11,2 процента с прежних 8,1 процента. По данным МВФ, рост цен в 2017-2018 годах может составить 11,5 процента и 9,5 процента соответственно.

В апреле Всемирный банк ухудшил ожидания роста украинской экономики в 2017 году с четырех до двух процентов. В 2018 году ВВП увеличится на 3,5 процента, в 2019 году — на четыре процента.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил полное прекращение транспортного сообщения с республиками Донбасса до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях.

В 2016 году украинский ВВП увеличился на 2,3 процента после падения на 9,8 процента в 2015 году и 6,6 процента в 2014 году.