Украине напомнили о необходимости выплатить 20 миллиардов долларов

Выплаты Украиной основной суммы долга и процентов по обязательствам в течение четырех лет оцениваются более чем в 20 миллиардов долларов. Такая оценка содержится в обзоре международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, пишет «Интерфакс-Украина».

При этом ожидается, что Киев полностью выполнит свои краткосрочные обязательства по суверенному долгу в нынешнем году (по расчетам S&P, стране предстоит выплатить 2,6 миллиарда долларов) и в следующем (3,9 миллиарда).

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Кроме того, S&P ожидает, что украинское правительство успешно разместит еврооблигации, что позволит протестировать ситуацию на рынке.

В то же время отмечается, что выплаты основной суммы долга по суверенным еврооблигациям (7,5 миллиарда в 2019 году) по-прежнему зависят от способности властей проводить реформы, требуемые программой Международного валютного фонда. Также S&P напоминает о большом объеме условных обязательств Киева, находящихся на рассмотрении в судах, в том числе выпущенные Украиной еврооблигации на сумму 3 миллиарда долларов, держателем которых является Россия.

«Тем не менее, насколько мы понимаем, даже неблагоприятное для Украины решение арбитражного суда в отношении еврооблигаций не ухудшит ее способность обслуживать реструктурированные и вновь выпущенные облигации, поскольку замораживание этих платежей по решению суда юридически невозможно», — добавили в агентстве.

В апреле Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2017 году с четырех до двух процентов. В 2018 году рост ВВП составит 3,5 процента, в 2019 году — четыре процента. Ключевыми рисками для экономики страны являются конъюнктура внешних рынков и торговая блокада в Донбассе, считает директор международной организации по делам Украины, Белоруссии и Молдовы Сату Кахконен.