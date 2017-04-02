Россия похвасталась сильными аргументами против Украины в деле по долгу

Москва обладает сильными аргументами для противостояния Киеву на случай подачи апелляции на решение Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрении дела по долгу в три миллиарда долларов. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

«Аргументы у нас сильные, но судьи есть судьи», — сказал чиновник, отметив, что у России нет опыта участия в подобных процессах по английскому праву.

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По словам Сторчака, процедура подачи апелляции не будет простой. «Проигравшая сторона при наличии такой определенной суммы требований, подлежащей оспариванию, при наличии решения суда в пользу истца, ответчик будет вынужден работать над проблемой залога. Это решать суду, но проблема залога, суммы залога может оказаться весьма серьезной для нашего ответчика», — пояснил замминистра.

29 марта российский Минфин заявил, что расценивает решение лондонского суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг по евробондам на три миллиарда долларов. В тот же день Высокий суд сообщил, что дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в ускоренном порядке. Киеву разрешили подать апелляцию.

Киев имеет просроченное суверенное долговое обязательство перед Россией, которое МВФ признает государственным. Москва предоставила Украине кредит на три миллиарда долларов в декабре 2013 года, когда президентом страны был Виктор Янукович. Деньги выделялись через выкуп еврооблигаций.

Киев позднее предложил Москве реструктурировать долг, представив его как частный. Россия отказалась, обратившись в Высокий суд Лондона. В начале мая 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении бессрочного моратория на выплату задолженности перед Россией. Таким образом, украинские власти отказались признавать дефолт, допущенный в конце 2015 года.