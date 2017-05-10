Киев пожаловался на экономические проблемы из-за блокады Донбасса

Блокада Донбасса негативно сказалась на экономической активности на Украине, к концу 2017 года последствия станут еще более заметными. Об этом в среду, 10 мая, заявил Совет финансовой стабильности страны. Сообщение размещено на сайте Нацбанка Украины.

«Негативный эффект блокады был достаточно быстрым и заметным и уже отразился на показателях экономической активности. Дополнительное негативное влияние на показатели роста производства и платежного баланса будет заметным к концу 2017 года», — говорится в заявлении Совета.

Также в сообщении содержится призыв к своевременной реализации реформ, которые требует провести Международный валютный фонд. «Задержки с реализацией программы могут создать существенные риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе», — предупредил Совет по финстабильности.

21 марта Нацбанк ухудшил прогноз по росту экономики страны в 2017 году из-за блокады Донбасса. Регулятор считает, что он составит 1,9 процента, вместо ожидавшихся ранее 2,8 процента.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил полное прекращение транспортного сообщения с республиками Донбасса до возвращения в украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание народных республик ДНР и ЛНР. После этого власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных республик. Жертвами конфликта, который продолжается по сей день, согласно отчету ООН, стали более 10 тысяч человек. В январе 2015-го украинские власти запретили ввоз на территории, которые они считают оккупированными, продуктов и медикаментов.