Прогноз роста экономики Украины ухудшили из-за блокады Донбасса

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз по росту экономики страны в 2017 году. Ожидается, что он составит 1,9 процента, вместо ожидавшихся ранее 2,8 процента, сообщается в пресс-релизе регулятора. Пересмотр прогноза связан с блокадой непризнанных республик Донбасса.

Сама блокада отнимет от ВВП в 2017 году около 1,3 процента. В то же время улучшившаяся внешняя конъюнктура позволит добавить к росту дополнительные 0,4 процентного пункта.

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При этом предполагается, что в 2018 году экономика страны будет расти быстрее, чем ранее планировалось (3,8 процента против трех процентов).

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что организаторы блокады обманули жителей и руководство Украины. «На деле все это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы украинского Донбасса в РФ», — сказал он, подчеркнув, что из-за блокады Киев потерял «последнюю сферу влияния на эту территорию».

15 марта Порошенко предложил прекратить транспортное сообщение с республиками Донбасса до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Власти Донецкой и Луганской народных республик ввели на них внешнее управление за полмесяца до этого в ответ на торговую блокаду, которые организовали в конце января украинские националисты.