Заявление Порошенко о потере Донбасса сочли признанием в бессилии

Организаторы транспортной блокады Донбасса действуют под руководством политических сил, противоборствующих украинскому президенту Петру Порошенко. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Александр Ющенко (КПРФ) в понедельник, 20 марта.

«Радикалами управляют разные политические силы, есть момент шантажа. Это борьба за власть, борьба за финансовые потоки», — отметил парламентарий.

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По его мнению, заявление Порошенко о потере влияния на Донбасс можно расценивать как «признание в своем бессилии». «Не зря есть данные, что он начинает вывозить свои активы и размещать в западных банках», — отметил Ющенко.

Он убежден, что официальный Киев — «точнее те люди, которые незаконно сидят у власти», — привел страну к коллапсу и в политике, и в экономике. «Сегодня у Украины перспектива абсолютного развала», — резюмировал депутат.

Ранее в понедельник Порошенко заявил, что организаторы блокады обманули жителей и руководство Украины. «На деле все это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы украинского Донбасса (имеется в виду ДНР и ЛНР — прим. «Ленты.ру») в РФ», — сказал он, подчеркнув, что из-за блокады Киев потерял «последнюю сферу влияния на эту территорию».

Украинский лидер 15 марта предложил прекратить транспортное сообщение с республиками Донбасса до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Власти ДНР и ЛНР ввели на них внешнее управление за полмесяца до этого в ответ на торговую блокаду, которые организовали в конце января украинские националисты.

