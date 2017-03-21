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Участники блокады Донбасса пригрозили созданием нового блокпоста под Харьковом

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В Харьковской области участники торговой блокады Донбасса намерены создать новый блокпост. Об этом они заявили во время митинга в поддержку блокады, сообщает «ТСН».

По словам активистов, решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о приостановлении торговли с неподконтрольными Киеву территориями не действует, поэтому нужны меры по окончательному прекращению транспортного сообщения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

«Есть информация, что в Харьковской области перевозят уголь и другие незаконные товары, и не фиксируют перевозки документами», — сказал активист Дмитрий Олейник. Он отметил, что сейчас они проверяют полученные сведения, и, если они подтвердятся, в Харьковской области «возможна установка редута».

20 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев потерял влияние в Донбассе из-за блокады региона националистами. Глава государства отметил, что организаторы блокады обманывали общество. «Какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе из РФ, сотни километров?» — возмутился украинский лидер. Он добавил, что одним из последствий действий радикалов стал удар по украинской энергетике, металлургии, бюджету.

За пять дней до этого Порошенко предложил СНБО прекратить транспортное сообщение с ДНР и ЛНР до возвращения под украинскую юрисдикцию предприятий, расположенных на их территориях. Президент отметил, что исключением станут гуманитарные грузы.

1 марта власти республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители ДНР и ЛНР — Александр Захарченко и Игорь Плотницкий — выступили с требованием прекратить торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.

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