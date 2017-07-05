Половину украинцев предупредили о потере пенсий из-за требований МВФ

Требуемая для получения нового транша МВФ социальная реформа может привести к тому, что половина украинцев останется без пенсий. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил аналитик инвесткомпании «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. По его словам, основной проблемой является изменение требований к трудовому стажу.

«Повышение необходимого для выхода на пенсию стажа приведет в стране, где большую часть населения составляют трудовые мигранты, отправляющиеся на заработки в Россию и Европу (с безвизовым режимом их число только вырастет), к тому, что сама по себе пенсия будет носить избирательный характер. И рассчитывать на полное обеспечение со стороны государства сможет меньше половины будущих пенсионеров», — заявил он.

Яковенко добавил, что реформу в любом случае проводить необходимо, поскольку без нее Киев не получит нового транша МВФ. Он жизненно необходим, так как долг страны можно погашать только при помощи новых кредитов.

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«Рост внешнего долга обязательно последует: обратите внимание, что с момента прихода к власти администрации Порошенко он вырос с 22 до 74,3 миллиарда долларов, из которых 62 миллиарда — это долг государства, — пояснил эксперт.

По его словам, если страна с каждым годом зарабатывает все меньше и меньше, то единственным источником финансирования, обеспечивающим рост основных экономических показателей, может быть только долг. «Собственно, все положительные результаты, которые выставляются напоказ киевской администрацией, — результат постоянного наращивания государственного долга, выросшего всего за три года в три раза», — добавил Яковенко.

Ранее 5 июля министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что пятый транш МВФ должен поступить на Украину осенью 2017 года. А премьер-министр Владимир Гройсман отмечал, что новый транш поступит с задержкой, поскольку парламент не успеет принять необходимые для проведения реформ законопроекты.

Получение транша в размере 1,9 миллиарда долларов было изначально запланировано на июнь-июль 2017 года. Общий объем программы помощи составляет 17 миллиардов долларов.