Финансы
 

Верховная Рада одобрила пенсионную реформу на Украине

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Парламент Украины одобрил закон о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от Международного валютного фонда (МВФ), сообщает РИА Новости. Решение поддержали 288 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины.

Реформа не предполагает повышения пенсионного возраста, однако предусматривает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на 1 год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в Пенсионный фонд.

Законопроект предусматривает повышение пенсий для 9 миллионов человек с октября. Рост составит от 200 до более тысячи гривен (7,5-37 долларов).

При этом законом ликвидируются спецпенсии для госслужащих, прокуроров, судей и ученых. Единственное исключение — военные. С 1 января 2018 года планируется отменить право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Таким образом планируется уменьшить число пенсионеров в стране.

Для получения нового транша МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов Киев должен начать пенсионную реформу, создать антикоррупционный суд, усовершенствовать приватизационное законодательство и повысить тарифы на коммунальные услуги.

Общий объем программы помощи МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев получил в 2017 году только один транш в размере 1 миллиарда долларов.

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