Минфин Украины понадеялся на деньги МВФ и призвал отказаться от них

Украина рассчитывает на то, что до конца 2017 года Международный валютный фонд (МВФ) предоставит стране еще два транша финансовой помощи. При этом государству следует развиваться без поддержки внешних кредиторов. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил глава украинского Минфина Александр Данилюк, передают «Украинские новости».

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«Пока, я думаю, мы сохраняем старый график. Нет причин для его пересмотра. Да, это будет сложновато, но я считаю, что мы можем вписаться в старый график», — ответил он на вопрос о предоставлении очередных траншей.

В то же время, считает Данилюк, Украина должна развивать свою экономику и не зависеть от внешних кредиторов. «Мы способны все сделать сами. Вот сейчас мы демонстрируем, что способны реализовать необходимые, сложные и иногда непопулярные реформы в энергетике, бюджетной сфере, банковском секторе», — заявил чиновник.

5 июля председатель правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что МВФ отложил выделение Киеву очередного транша почти на два миллиарда евро из-за того, что Верховная Рада не успевает в срок одобрить требуемые для перечисления денег законодательные акты.

В апреле Украина получила от фонда транш размером миллиард долларов.

В сентябре 2016 года МВФ принял решение о выделении Украине транша в миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи. Ее общий объем — свыше 17 миллиардов долларов.