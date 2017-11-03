Подсчитан ущерб Украины от коррупции

Украина ежегодно теряет до двух процентов ВВП из-за коррупции. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Киеве Йоста Люнгман (Gösta Ljungman), сообщает «Интерфакс».

По его словам, коррупция является вопросом не только правосудия, но и экономики. «По нашим оценкам, коррупция ежегодно обходится стране в два процента экономического роста», — сказал Люнгман.

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Восстановление Украины и благополучие граждан напрямую зависит от решения этого вопроса, подчеркнул представитель МВФ.

По прогнозу международного рейтингового агентства Moody's, ВВП на душу населения на Украине будет оставаться наименьшим среди стран СНГ в 2017-2018 годах.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко призвал парламент страны одобрить реформы, предложенные МВФ. По его словам, ВВП страны в 2017 году может вырасти на 1,8 процента. «Но как условие следует удержать макроэкономическую стабильность. Выполнять программу МВФ, без которой Украина окажется крайне уязвимой — особенно с учетом того, что на 2019 приходится пик выплат по внешним обязательствам», — сказал он.

Киев должен провести пенсионную реформу, создать антикоррупционный суд, изменить приватизационное законодательство и повысить тарифы на коммунальные услуги, настаивают в фонде.

Общий объем программы помощи МВФ Украине составляет 17 миллиардов долларов. Но из-за промедления с принятием законов Киев получил в 2017 году только один транш в один миллиард долларов.