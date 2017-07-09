США напомнили Украине о необходимости проведения антикоррупционных реформ

Соединенные Штаты Америки ожидают, что на Украине будут проведены реформы в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в воскресенье, 9 июля, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

«Мы обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ. Ведь это тоже очень важный элемент для привлечения внешних инвестиций, что создаст дополнительные рабочие места для граждан Украины и будет развивать экономику», — отметил дипломат.

Тиллерсон подчеркнул, что особое значение имеет отбор судей Верховного суда и создание на Украине Антикоррупционного суда.

Ранее в тот же день дипломат встретился со сторонниками проведения реформ и отметил, что Украина прошла большой путь в этом направлении: «Мы это признаем, но мы должны сделать еще больше для обеспечения будущего Украины: сделать ее привлекательной для инвесторов, для ее европейских соседей», — передает его слова Associated Press.

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